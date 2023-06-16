Сили ППО знищили 21 "Шахед" та 15 крилатих ракет

10:05 02 червня Київ, Україна

Вночі 2 червня сили ППО знищили 21 "Шахед" та 15 крилатих ракет, якими росіяни атакували Україну, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, спочатку російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Це сталося близько 23.00 у ніч проти 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 3:00 крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, вже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману протиповітряну оборону.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено", - повідомили у Повітряних силах.