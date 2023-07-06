Сили протиповітряної оборони знищили 7 із 10 "Калібрів" - ПС ЗСУ

12:03 06 липня Київ, Україна

Львів зазнав ракетного обстрілу із систем Калібр із акваторії Чорного моря. Підрозділи протиповітряної оборони успішно змогли знищити сім із десяти цілей, випущених ворогом, за інформацією, отриманою від командування Повітряних сил Збройних сил України.



Зазначається, що удари були здійснені як із поверхневих кораблів, так і з підводних човнів.



Військові зазначили, що в ході проведення бойових дій було зафіксовано кілька груп ракет, які спочатку рухалися у північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро, а потім різко змінили курс на захід.

Внаслідок активних дій протиповітряних ракетних підрозділів та авіації Повітряних сил вдалося знищити сім із десяти крилатих ракет Калібр.