Сили протиповітряної оборони України нейтралізували 13 ракет та безпілотник окупантів

09:35 23 червня Київ, Україна

Вночі 23 червня Сили протиповітряної оборони успішно впоралися зі знищенням усіх 13 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та розвідувального безпілотника, використаних російськими окупантами під час атаки на територію України.



Інформацію про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в офіційному каналі в Telegram.



У ніч проти 23 червня противник здійснив удар з літаків стратегічної авіації територією України, цього разу метою став аеродром у Хмельницькій області.



Старт ракет був зроблений близько опівночі з Каспійського моря за допомогою чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.



Завдяки діям протиповітряної оборони всі 13 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 були успішно знищені, переважно в районі Хмельницької області.



Крім того, за даними Повітряних сил, українські захисники змогли знищити ворожий розвідувальний безпілотник невизначеного типу.