Сили оборони знищили "Урал" із 30 рашистами
15:17 11 жовтня Київ, Україна
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський розповів про успішну операцію на Бахмутському напрямку.
За його інформацією, Сили оборони знищили вантажівку «Урал» із 30 російськими загарбниками, також вразили САУ 2С7 «Півонія» та ще три автомобілі.
«Бахмутський напрямок. Гаряча ділянка фронту. Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії із групою "Шарк" 28-ї ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр", - йдеться у повідомленні.
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