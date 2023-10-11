Сили оборони знищили "Урал" із 30 рашистами

15:17 11 жовтня Київ, Україна

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський розповів про успішну операцію на Бахмутському напрямку.

За його інформацією, Сили оборони знищили вантажівку «Урал» із 30 російськими загарбниками, також вразили САУ 2С7 «Півонія» та ще три автомобілі.