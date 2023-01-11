Сили оборони України відбили атаки противника у районах 13 населених пунктів

За добу українські війська уразили десятки районів зосередження окупантів, їхні пункти управління та позиції військ.



Про це повідомляє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка – Луганській та Спірній, Роздолівці, Веселій, Бахмуті, Кліщіївці, Майорську, Водяному, Невельському, Красногорівку, Мар'їнку та Пречистівці Донецької області. У той самий час супротивник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.



На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Закликаємо при сигналах повітряної тривоги йти в укриття."

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки та Покровки у Сумській області.



На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Червоне, Лопань, Червоне Перше та Дворічна Харківської області.



На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Ольшаної, Орлянки та Кислівки на Харківщині та Новоселівського та Стельмахівки Луганської області.



На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське та Червонопопівка на Луганщині та Терни та Серебрянка Донецької області.



На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися в районах Яківлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.



На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар'їнку та Первомайське в Донецькій області.



На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь знову потрапили Временка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.



На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них – Вільне Поле та Новопілля у Донецькій області та Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки та Білогір'я Запорізької області.



На Херсонщині від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема – Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дудчани, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди.



Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Українські ракетники та артилеристи вразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії та 8 районів зосередження живої сили окупантів.