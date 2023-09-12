Сили оборони України завдали удару по базі ворожих безпілотників

Сили оборони України вдарили по пункту базування ворожих безпілотників Zala та "Ланцет" у Донецькій області.
Повідомлення про це з'явилось у соціальних мережах, представлене центром стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Повідомлення про це з'явилось у соціальних мережах, представлене центром стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Деталі самої операції, включаючи використовувану зброю та ефективність певного підрозділу, не було зазначено у повідомленні.
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