Сили оборони України завдали удару по базі ворожих безпілотників

12:51 12 вересня Київ, Україна

Сили оборони України вдарили по пункту базування ворожих безпілотників Zala та "Ланцет" у Донецькій області.



Повідомлення про це з'явилось у соціальних мережах, представлене центром стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

"Вранці 11.09.2023 Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області", - йдеться у повідомленні.



Деталі самої операції, включаючи використовувану зброю та ефективність певного підрозділу, не було зазначено у повідомленні.