Сили оборони перехопили ініціативу та просуваються під Бахмутом

12:40 30 червня Київ, Україна

Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу та просуваються поблизу Бахмута Донецької області, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

"Українські Сили оборони впевнено рухаються флангами навколо Бахмута. Втім, окупанти підтягли в район велику кількість сил", - сказала вона і зауважила, що противник має перевагу за кількістю людей та зброї.

"У саме місто ми не заходили. Але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці Бахмута. Однак основні бої зараз точаться навколо. Можна говорити про те, що наступ йде на кількох напрямках. Це не лише фланги, а набагато ширший фронт", - сказала Ганна Маляр.

Щодо півдня України, то там Сили оборони України просуваються з "різним успіхом".



За словами заступниці міністра оборони України, "в цьому районі відбувається вирівнювання лінії фронту для того, щоб зайняти та закріпитися на потрібних рубежах.