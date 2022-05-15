Силові відомства Азербайджану проведуть АТО в Карабаху

13:19 13 грудня Київ, Україна





Міністерство оборони і Служба державної безпеки (СДБ) Азербайджану звинуватили вірменських військових в провокаціях. Через це в Нагірному Карабаху почалася антитерористична операція (АТО).



"З 26 листопада вірменські військові, які не покинули регіон відповідно до тристоронньої заяви президентів Азербайджану і РФ, а також прем'єра Вірменії, навпаки, створили бойові позиції і в останні дні здійснили низку провокацій і терактів проти азербайджанських військових і цивільних осіб", - йдеться в заяві Міноборони і СДБ.



Зокрема, стверджується, що 26 листопада вірменські військові атакували позиції ЗС Азербайджану в селі Шур Ходжавендського району - в результаті загинули троє азербайджанських військових, ще двоє отримали поранення.



Війна в Нагірному Карабаху може припинятися лише на папері. В серцях воїнів з обох сторін кордону залишається бажання помсти. Про результати бойових зіткнень повідомило сьогодні, 13 грудня, МЗС Азербайджану Міністерство оборони і Служба державної безпеки (СДБ) Азербайджану звинуватили вірменських військових в провокаціях. Через це в Нагірному Карабаху почалася антитерористична операція (АТО)."З 26 листопада вірменські військові, які не покинули регіон відповідно до тристоронньої заяви президентів Азербайджану і РФ, а також прем'єра Вірменії, навпаки, створили бойові позиції і в останні дні здійснили низку провокацій і терактів проти азербайджанських військових і цивільних осіб", - йдеться в заяві Міноборони і СДБ.Зокрема, стверджується, що 26 листопада вірменські військові атакували позиції ЗС Азербайджану в селі Шур Ходжавендського району - в результаті загинули троє азербайджанських військових, ще двоє отримали поранення.





Крім цього, йдеться в заяві, 8 грудня була "здійснена провокація" поблизу селища Гадруд Ходжавендського району, в результаті чого загинув ще один азербайджанський військовий, а також важке поранення отримав співробітник компанії стільникового зв'язку Azercell.



"На підставі цього, СДБ Азербайджану змушена була провести антитерористичну операцію в цьому районі", - йдеться в заяві.



Тим часом пресслужба МЗС Вірменії заявляє, що військові Азербайджану зробили нові спроби нападів на села Великий Шен і Старий Шен Гадрутського району в Карабаху.



"11 грудня о 20:40 сили спецзагону ЗС Азербайджану зробили атаку на села Старий Таглар і Хцаберд Гадрутського району на лінії зіткнення карабаських та азербайджанських сил, скориставшись з тієї обставини, що на цій ділянці не розміщені російські миротворчі сили. Аналогічні провокаційні дії ЗС Азербайджану продовжилися також сьогодні в напрямку населених пунктів Великий Шен і Старий Шен Гадрутського району", - йдеться в повідомленні.



Напередодні в Карабаху заявили про наступ Азербайджану. Стверджувалося, що військові цієї країни атакували два населених пункти, які не переходили під контроль Баку.



Пізніше в Міноборони Росії заявили про перший випадок порушення режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху.



Вранці 13 грудня стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту в зв'язку з подіями в Нагірному Карабаху.