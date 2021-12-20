Силовики оцінили становище на українському кордоні з Білоруссю

13:12 15 листопад Київ, Україна

Глави силових відомств країни під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данилова провели екстрену нараду у Луцьку. Основною темою зустрічі стала охорона українських кордонів від напливу мігрантів з боку Білорусі.

Олексій Данилов закликав глав відомств максимально підготуватися до різноманітних сценаріїв розвитку подій. На що голова СБУ Іван Баканов відповів, що польський сценарій на українському кордоні є малоймовірним.

У свою чергу міністр МВС Денис Монастирський розповів, що на сьогодні українські кордони посилені всіма структурами МВС, а також ЗСУ та територіальною обороною.