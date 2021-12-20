Силовики оцінили становище на українському кордоні з Білоруссю

13:12 15 листопад Київ, Україна

Глави силових відомств країни під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данилова провели екстрену нараду у Луцьку. Основною темою зустрічі стала охорона українських кордонів від напливу мігрантів з боку Білорусі.



Олексій Данилов закликав глав відомств максимально підготуватися до різноманітних сценаріїв розвитку подій. На що голова Олексій Данилов закликав глав відомств максимально підготуватися до різноманітних сценаріїв розвитку подій. На що голова СБУ Іван Баканов відповів, що польський сценарій на українському кордоні є малоймовірним.



У свою чергу міністр МВС Денис Монастирський розповів, що на сьогодні українські кордони посилені всіма структурами МВС, а також ЗСУ та територіальною обороною.