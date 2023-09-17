Силою відновити СРСР у колишніх межах - законопроект Держдуми РФ

07:41 17 вересня Київ, Україна

Іноді складається враження, що дух Жириновського не залишив Держдуму Росії. Маячні "проекти" в його стилі продовжують турбувати уми представників російського народу, а сам народ охоче вірить і підтримує все це марення. Як повідомляє видання "Фокус", депутат провладної партії Єдина росія Євген Федоров підготував законопроект для Держдуми, в якому він запропонував відновити СРСР у колишніх кордонах.

Федоров аргументував свою позицію тим, що на території незалежних країн, що були республіками СРСР, постійно відбуваються різні конфлікти.

Тому "логічно" повернути їх назад під контроль Москви, навіть якщо росії доведеться боротися з кожною з цих країн.

Федоров заявив, що республіки вийшли з СРСР "незаконно", і тому Росія нібито має право повернути їх назад. Цьогорічне вторгнення в Україну, за словами Федорова, – початок такого повернення. На його думку, колишні республіки Союзу конфліктували з Росії і будуть конфліктувати надалі. Щоб вирішити ці питання, Росія боротиметься з усіма, запевняє депутат.

"Вся територія СРСР нестабільна. Навколо воєнні дії. Історія з Україною – це вже сота. До цього був і Таджикистан, Придністров'я, і Грузія, і багато іншого. Це означає, що порушення закону 90-91 років породило постійні конфлікти. Щоб їх припинити, нам доведеться повернутись в основу – до позиції закону", - сказав Федоров.

Також, за його словами, є претензії до Литви: вона, на думку депутата Держдуми, не має бути членом НАТО, а питаннями відновлення кордонів мають займатись спеціальні юристи.

Раніше Федоров запропонував скасувати ухвалу про незалежність Литви. За його словами, постанова Держради СРСР була незаконною, оскільки "порушувала Конституцію СРСР".