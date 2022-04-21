Силами ЗСУ звільнено 934 населені пункти

08:41 21 квітня Київ, Україна

Від російських окупантів звільнено 934 населені пункти. Триває повернення до нормального життя звільнених міст та громад України.



Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.



"Звільнено вже 934 населені пункти. Поліція відновила роботу в 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Робота гуманітарних штабів розпочата у 361 населеному пункті", - зазначив президент.



Також поступово відновлюють доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту, відновлюють автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води.