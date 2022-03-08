Силами СБУ знешкоджені диверсійні групи та агенти спецслужб РФ в Україні

13:19 06 березень Київ, Україна

Співробітниками Служби безпеки України безперервно виявляються та знешкоджуються диверсійні групи та агенти російських спецслужб у всіх регіонах України.



Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і до підпільної війни проти України.



Зібрали для вас найсвіжішу добірку:



У Донецькій області:



Затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали розвідати блок-пости та пункти дислокації українських військових, а також здійснити диверсії та підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.



Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та



У Харківській області:



СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об'єктів критичної інфраструктури.



Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. Внаслідок цих дій було зруйновано інфраструктуру і це спричинило втрати серед мирного населення.



У Закарпатській області:



СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої жителів західної України та їхнє ставлення до Росії на тлі війни.



Ворожого шпигуна затримали в одному із населених пунктів Закарпаття. Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і до підпільної війни проти України.Зібрали для вас найсвіжішу добірку:Затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали розвідати блок-пости та пункти дислокації українських військових, а також здійснити диверсії та підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ . Їх усі було затримано. У ході допиту вони надали важливі свідоцтва щодо збройної агресії проти України.СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об'єктів критичної інфраструктури.Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. Внаслідок цих дій було зруйновано інфраструктуру і це спричинило втрати серед мирного населення.СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої жителів західної України та їхнє ставлення до Росії на тлі війни.Ворожого шпигуна затримали в одному із населених пунктів Закарпаття.



У Дніпрі:



СБУ затримала ще двох жителів Дніпра, котрі виступали за підтримку «русского мира».



За отриманою інформацією, один із шанувальників окупанта фотографував військові об'єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування «Схід» ЗСУ.



Інший – збирав дані про розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через позначки на карті Google про місця знаходження блок-постів.



В Києві:



Затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їхнє тісне співробітництво зі спецслужбами РФ та РБ.



Мета окупантів - розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії. Поки що їхня картинка – це вигляд через ґрати українського ізолятора.