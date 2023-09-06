Сі Цзіньпін уперше пропустить саміт G20

09:44 05 вересня Київ, Україна

МЗС Китаю офіційно підтвердило, що лідер країни Сі Цзіньпін вперше пропустить саміт G20. Замість нього до Індії, у Нью-Делі, вирушить прем'єр-міністр КНР Лі Цянь.



Про це повідомляє CNN.



На черговій пресконференції в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Лі, другий за рангом лідер Китаю, буде присутнім на саміті в суботу та неділю. Спікер міністерства Мао Нін ухилився від відповіді на запитання журналіста про причину відсутності Сі.

"Група 20 є основним форумом міжнародного економічного співробітництва, і Китай завжди надавав великого значення відповідній діяльності і брав активну участь у ній", — сказав Мао, не торкаючись суті питання.

Відсутність Сі на саміті G20 відбувається на тлі напруженості у відносинах між Китаєм та Індією, яка приймає саміт, зазначає CNN. Зокрема, йдеться про напруженість через спірний кордон та зростання зв'язків Нью-Делі зі Сполученими Штатами.



Неявка вищого керівника Китаю на саміт — безпрецедентна з моменту проведення першого подібного саміту в 2008 році — швидше за все, буде сприйнята як нехтування Індією, яка вперше приймає групу світових лідерів, зазначили журналісти.



Питання про участь Сі у зустрічі вперше виникло минулого тижня, коли агентство Reuters повідомило, що китайський лідер, ймовірно, її пропустить. Тоді агенція посилалася на двох неназваних індійських дипломатів.



При цьому навіть під час пандемії коронавірусу Сі брав участь у засіданнях у 2020 та 2021 роках по відеозв'язку.