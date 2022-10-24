Сі Цзіньпін переобраний генсеком Компартії Китаю на третій термін

08:03 24 жовтня Київ, Україна

Сі Цзіньпін офіційно переобраний на третій термін на посаду генсека Компартії Китаю. Крім того, четверо із семи членів Політбюро замінені на нових.

Хоча XX з'їзд КПК завершив свою роботу 22 жовтня, головна інтрига - хто увійде до складу вищого керівного органу партії - завжди прояснюється лише наступного дня після з'їзду. Перше пленарне засідання Центрального комітету Компартії Китаю 20-го скликання пройшло 23 жовтня за зачиненими дверима. Лише о 12.00 за пекінським часом, з невеликою затримкою, світу було оголошено імена ключових лідерів партії.

23 жовтня до китайських та зарубіжних журналістів нарешті вийшли семеро людей у червоних краватках, які тепер керують Китаєм: сам Сі Цзіньпін, голова парткому Шанхая Лі Цян, секретар Центральної комісії ЦК з перевірки дисципліни Чжао Лецзі, керівник секретаріату ЦК Ван Хунін, голова партії Цай Ці, голова Канцелярії ЦК Дін Сюесян та голова парткому провінції Гуандун Лі Сі. Сі Цзіньпін був утретє обраний генсеком ЦК Компартії та головою Центральної військової ради КПК.

«Всі суперники Сі, потенційні та справжні, були витіснені з Постійного комітету Політбюро, і їхнє місце посіли його прихильники. Нове Політбюро є рішучою заявою про домінування Сі над партією», — пише Reuters.

Однак не всі були раді його переобранню. Сі Цзіньпін взяв курс на побудову режиму своєї особистої влади і в 2018 році скасував поріг у два терміни на посаді генсека, фактично здійснивши переворот. Тепер він остаточно утвердився як незмінний правитель Китаю, ідеї якого офіційно стали основними для державної ідеології. Також Сі Цзіньпін є прихильником агресивної політики щодо Тайваню.



22 жовтня із зали вивели під тиском колишнього генсека Ху Цзіньтао, який був противником третього терміну Сі. Офіційна версія свідчить, що йому нібито стало погано, але на відео ясно видно, що він не хотів залишати зал добровільно.

Виведення старого екслідера Китаю із зали під камери іноземних журналістів — це відкрите приниження, на яке зважився Сі заради того, щоб покарати нелояльність.



Про можливість обрання Сі на третій термін стало відомо у листопаді 2021 року, коли КПК випустила резолюцію, де відбито «ключову позицію товариша Сі в Центральному комітеті зокрема, і в Комуністичній партії в цілому». Це третя історична резолюція Комуністичної партії Китаю, ухвалена за останні 100 років. Подібні резолюції затверджували лише засновник правлячої партії Мао Цзедун у 1945 році та Ден Сяопін у 1981-му.