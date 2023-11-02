Швейцарська корпорація Nestle внесена до списку міжнародних спонсорів війни

11:50 02 листопада Київ, Україна

Незважаючи на російську агресію, Nestle продовжує працювати в росії та постачати товари агресору. Це і стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни Нацагентством із запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє НАЗК.

«Швейцарська корпорація Nestle є одним із найбільших виробників продуктів харчування у світі, веде бізнес у 187 країнах світу. Незважаючи на російську агресію, Nestle продовжує працювати в росії, постачати товари агресору і розширювати свою російську виробничу базу», - зазначили в агентстві.

У НАЗК нагадали про те, що Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для свійських тварин та інші товари.У всьому світі до лінії продукції компанії входить понад 2000 брендів – від легендарних та всесвітньо відомих до популярних локальних торгових марок. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші. Станом на початок 2022 року швейцарська компанія мала у росії сім фабрик.

«Незважаючи на те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. У Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників. У Nestle в росії працює понад 7000 співробітників. Це є суттєвою підтримкою для економіки держави-терориста», - зазначили у НАЗК.

У росії Nestle представлена через ТОВ "Нестле росія". 2021 року вона сплатила податки більш ніж на 25 млн дол. США. Однак Nestle так і не опублікувала дані про свої доходи та сплачені податки за 2022 рік. У квітні 2023 року керівництво ТОВ «Нестле росія» звернулося до мінфіну росії з проханням вжити необхідних заходів для обмеження відкритого доступу до результатів діяльності та фінансової звітності дочірніх компаній товариства, що містяться в державному інформаційному ресурсі фінансової звітності.



Проте відомо, що у 2022 році Nestle імпортувало в росію напівфабрикатів та сировини на 374 млн дол. США, а за 9 місяців 2023 року - на 271 млн дол. США.

«Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в компанії заявили про зупинення експорту та імпорту в росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи та бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso», - наголосили в НАЗК.

Крім того, у жовтні 2022 року компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію росії технічне обладнання, про що свідчить судовий розгляд арбітражного суду м. москва № А40-24044/2023. Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів першої необхідності, а й намагається приховано направити до росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу.