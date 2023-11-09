Швейцарська компанія відкрила в Україні сервісний центр з обслуговування машин для розмінування

В Україні відкрився центр обслуговування безпілотних машин із розмінування швейцарської компанії Global Clearance Solutions (GCS).
Про це повідомляє пресслужба Global Clearance Solutions.
Завданням центру є консультування українських фахівців та допомога з обслуговування та ремонту розмінувальних машин GCS-200, перші з яких вже працюють в Україні та використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та агрохолдингом "Нібулон". До цього ремонт проводився ініціативним спеціалістом компанії за допомогою мобільної майстерні.
Завданням центру є консультування українських фахівців та допомога з обслуговування та ремонту розмінувальних машин GCS-200, перші з яких вже працюють в Україні та використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та агрохолдингом "Нібулон". До цього ремонт проводився ініціативним спеціалістом компанії за допомогою мобільної майстерні.
Керівник відділу сервісного та технічного обслуговування GCS Фабіан Клаузер каже, що постійна готовність машин забезпечує найкраще використання міжнародних інвестицій у розмінування сьогодні та в майбутньому.
Керівник групи технічної підтримки GCS Флоріан Лоффлер відзначив відкриття центру та продовження партнерства з ДСНС, "Нібулоном" та іншими українськими організаціями, діяльність яких спрямована на усунення вибухонебезпечних предметів та створення безпечного середовища.
За день одна керована дистанційно машина GCS-200 може очистити від вибухонебезпечних предметів площу розміром із футбольне поле.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі