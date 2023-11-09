Швейцарська компанія відкрила в Україні сервісний центр з обслуговування машин для розмінування

17:21 09 листопада Київ, Україна

В Україні відкрився центр обслуговування безпілотних машин із розмінування швейцарської компанії Global Clearance Solutions (GCS).





Завданням центру є консультування українських фахівців та допомога з обслуговування та ремонту розмінувальних машин GCS-200, перші з яких вже працюють в Україні та використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та агрохолдингом "Нібулон". До цього ремонт проводився ініціативним спеціалістом компанії за допомогою мобільної майстерні. Керівник відділу сервісного та технічного обслуговування GCS Фабіан Клаузер каже, що постійна готовність машин забезпечує найкраще використання міжнародних інвестицій у розмінування сьогодні та в майбутньому. Про це повідомляє пресслужба Global Clearance Solutions.Завданням центру є консультування українських фахівців та допомога з обслуговування та ремонту розмінувальних машин GCS-200, перші з яких вже працюють в Україні та використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та агрохолдингом "Нібулон". До цього ремонт проводився ініціативним спеціалістом компанії за допомогою мобільної майстерні.

"Наша майстерня здатна розмістити декілька машин GCS-200, які ідеально підходять для усунення вибухонебезпечних предметів на сільськогосподарських угіддях та забезпечення ремонту таких об'єктів інфраструктури, як електроопори, та відновлення життєво важливого енергопостачання для цивільного населення. Тут також є місце для меншої машини GCS -100", – сказав Клаузер.

Керівник групи технічної підтримки GCS Флоріан Лоффлер відзначив відкриття центру та продовження партнерства з ДСНС, "Нібулоном" та іншими українськими організаціями, діяльність яких спрямована на усунення вибухонебезпечних предметів та створення безпечного середовища.

"Наша майстерня є важливим елементом нашої всебічної співпраці з клієнтами та міжнародними донорами. Машини, які працюють, рятують життя день у день", – сказав Лоффлер.

За день одна керована дистанційно машина GCS-200 може очистити від вибухонебезпечних предметів площу розміром із футбольне поле.