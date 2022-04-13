Швейцарія заборонила імпорт деяких товарів із росії

Швейцарія ухвалила останній пакет санкцій Європейського Союзу проти росії та білорусі через військову агресію москви проти України. 13 квітня уряд Швейцарії запровадив санкції, в рамках яких заборонено імпорт вугілля, деревини та міцних алкогольних напоїв з росії, зокрема, горілки.
При запровадженні п'ятого пакета санкцій Швейцарія також заборонила імпортувати морепродукти, видобуті на території росії.
При запровадженні п'ятого пакета санкцій Швейцарія також заборонила імпортувати морепродукти, видобуті на території росії.
Крім того, швейцарська влада також затвердила санкції щодо 200 фізичних та юридичних осіб. Обмеження стосуватимуться осіб у сфері політики, промисловості, комунікацій/пропаганди та збройних сил, а також ключових олігархів та членів їхніх сімей. Серед нових дві доньки президента володимира путіна.
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