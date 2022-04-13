Швейцарія заборонила імпорт деяких товарів із росії

17:10 13 квітня Київ, Україна

Швейцарія ухвалила останній пакет санкцій Європейського Союзу проти росії та білорусі через військову агресію москви проти України. 13 квітня уряд Швейцарії запровадив санкції, в рамках яких заборонено імпорт вугілля, деревини та міцних алкогольних напоїв з росії, зокрема, горілки.



При запровадженні п'ятого пакета санкцій Швейцарія також заборонила імпортувати морепродукти, видобуті на території росії.





Крім того, швейцарська влада також затвердила санкції щодо 200 фізичних та юридичних осіб. Обмеження стосуватимуться осіб у сфері політики, промисловості, комунікацій/пропаганди та збройних сил, а також ключових олігархів та членів їхніх сімей. Серед нових дві доньки президента володимира путіна.