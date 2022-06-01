Швейцарія заборонила Данії постачати в Україну бронемашини Piranha III

11:27 01 червня Київ, Україна

Данський уряд планував передати Україні броньовані машини швейцарського виробництва, проте Швейцарія заблокувала постачання.









Данія планувала передати Україні як допомогу 20



Без дозволу Швейцарії Данія не може передати ці машини Україні. Про це повідомив швейцарський громадський мовник SRF.Данія планувала передати Україні як допомогу 20 БМП Piranha III, вироблених у Швейцарії. Але швейцарський Секретаріат економічних відносин заблокував постачання. Чиновники аргументували це тим, що Швейцарія є нейтральною країною. Отже, виготовлений у ній військовий транспорт не можна постачати країнам, що ведуть війну.Без дозволу Швейцарії Данія не може передати ці машини Україні.



На початку квітня Швейцарія вже відмовила Німеччині у передачі боєприпасів Україні для установок Gepard. Як і у випадку з боєприпасами, вона виправдовувала своє "ні" нейтралітетом та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до воюючих країн.