Швейцарія виділяє 100 млн євро на розмінування України

12:04 12 жовтня Київ, Україна

Швейцарський уряд надав понад 100 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні протягом найближчих чотирьох років.



Про це стало відомо після зустрічі першого віцепрем'єр-міністра України, міністра економіки України Юлії Свириденко із Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.



Згідно з заявами Юлії Свириденко, рівень мінного забруднення в Україні є одним із найвищих в історії, який можна порівняти з періодом Другої світової війни. Україна самостійно не спроможна вирішити цю проблему, і тому вона висловила глибоку вдячність Швейцарії за допомогу та підтримку у цій сфері.



Україна, спільно з міжнародними партнерами, приділяє особливу увагу гуманітарному розмінуванню, дотримуючись міжнародної системи пріоритетів. Роботи починаються з обстеження критичної інфраструктури, такої як газопроводи та лінії електропередач, потім здійснюється перевірка безпеки мешканців та обстеження житлових будинків. Далі йде розмінування сільськогосподарських угідь, і на завершення проводяться роботи з розмінування лісів та підводних ділянок.



Ігнаціо Кассіс підтвердив готовність Швейцарії продовжувати співпрацю з українським урядом у питаннях гуманітарного розмінування. Він також оголосив, що Швейцарія планує провести Другу Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України наступного року.