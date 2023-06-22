Швейцарія надала Україні допомогу для гуманітарного розмінування

19:44 22 червня Київ, Україна

Швейцарія допоможе Україні з розмінуванням територій, для цього Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту подарував Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) машину для розмінування від Swiss Digger Foundation.



Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.



У швейцарському уряді зазначають, що кількість територій в Україні, забруднених мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними об'єктами, значно збільшилася з початку війни.

"Ці забруднені райони становлять пряму загрозу цивільному населенню, що робить необхідними гуманітарні заходи щодо розмінування. Для того щоб безпечно та якісно їх очистити, Україні терміново потрібна спеціалізована техніка.. Сюди належать, зокрема, механічне обладнання для очищення", - йдеться у повідомленні.

Швейцарія передала Україні машину для розмінування, розроблену та виготовлену швейцарським фондом Digger. Саперна машина - гусенична машина, що дистанційно керується, розміром з невеликий бульдозер. Вона може знищити чи підірвати протипіхотні міни різаком, зробивши їх нешкідливими.



Крім машини для розмінування, Міноборони Швейцарії також надає Україні вантажівку, причіп та комплект запчастин на три роки. Українських фахівців також навчатимуть на місці експерти із фонду Digger. Весь пакет допомоги на суму близько 1,2 мільйонів швейцарських франків буде профінансовано коштом ЗС Швейцарії.



Передача машин та навчання персоналу заплановано на вересень.