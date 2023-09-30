Швейцарія виділила близько $110 млн для гуманітарного розмінування територій України

Влада Швейцарії 29 вересня схвалила пакет на 100 мільйонів швейцарських франків (близько 110 млн доларів США) для розмінування цивільних та сільськогосподарських територій в Україні та допомоги у відновленні країни.
Про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.
Про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.
Також наголошується, що Швейцарія вже бере участь у діяльності з гуманітарного розмінування в Україні.
Завдяки цьому додатковому пакету Швейцарія зможе активізувати роботу з розмінування, яку проводить FSD та інші оператори розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та навчанням для українських саперів тощо.
Проєкти буде відібрано на основі потреб на місцях та можливостей різних операторів гуманітарного розмінування, додали в уряді Швейцарії.
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