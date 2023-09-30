Швейцарія виділила близько $110 млн для гуманітарного розмінування територій України

18:31 29 вересня Київ, Україна

Влада Швейцарії 29 вересня схвалила пакет на 100 мільйонів швейцарських франків (близько 110 млн доларів США) для розмінування цивільних та сільськогосподарських територій в Україні та допомоги у відновленні країни.



Про це йдеться у пресрелізі уряду Швейцарії.

"Загалом 100 мільйонів швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування у період з 2024 по 2027 роки, фінансування яких буде рівними частинами від Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту та Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (FDFA)", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Швейцарія вже бере участь у діяльності з гуманітарного розмінування в Україні.

"Загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, спеціально для підтримки FDFA операцій з боку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)", - йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому додатковому пакету Швейцарія зможе активізувати роботу з розмінування, яку проводить FSD та інші оператори розмінування, забезпечити необхідним обладнанням та навчанням для українських саперів тощо.



Проєкти буде відібрано на основі потреб на місцях та можливостей різних операторів гуманітарного розмінування, додали в уряді Швейцарії.