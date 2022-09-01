Швейцарія ввела ембарго на російське золото та заморозила активи Сбербанку

Швейцарія за ЄС ввела сьомий пакет санкцій проти росії, він містить ембарго на золото і заморожування активів Сбербанку.
Про це йдеться у заяві швейцарського уряду.
Згідно із заявою, з 3 серпня набуває чинності «заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота та виробів із золота з росії». Також забороняються послуги, пов'язані із цими товарами.
Крім цього, Швейцарія вирішила заморозити активи Сбербанку, йому заборонено «надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги».
Згідно із заявою, з 3 серпня набуває чинності «заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота та виробів із золота з росії». Також забороняються послуги, пов'язані із цими товарами.
Крім цього, Швейцарія вирішила заморозити активи Сбербанку, йому заборонено «надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги».
У червні стало відомо, що у Швейцарії зникло кілька тонн російського золота: після ввезення в країну жодна з місцевих компаній, яка б могла працювати з такими обсягами дорогоцінного металу, не заявила про його отримання. Про це повідомляла місцева асоціація виробників та продавців дорогоцінних металів (AFCMP). До війни Швейцарія була одним із найбільших імпортерів російського золота. У січні з росії туди було ввезено 4 тонни, а в грудні 2021 року взагалі рекордні 4,6 тонни.
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