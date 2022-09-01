Швейцарія ввела ембарго на російське золото та заморозила активи Сбербанку

17:00 03 серпня Київ, Україна

Швейцарія за ЄС ввела сьомий пакет санкцій проти росії, він містить ембарго на золото і заморожування активів Сбербанку.

Про це йдеться у заяві швейцарського уряду.



Згідно із заявою, з 3 серпня набуває чинності «заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота та виробів із золота з росії». Також забороняються послуги, пов'язані із цими товарами.



Крім цього, Швейцарія вирішила заморозити активи Сбербанку, йому заборонено «надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги».

«Список осіб та організацій, які підпадають під санкції Швейцарії у зв'язку із ситуацією в Україні, повністю відповідає списку ЄС», - йдеться у заяві уряду.

У червні стало відомо, що у Швейцарії зникло кілька тонн російського золота: після ввезення в країну жодна з місцевих компаній, яка б могла працювати з такими обсягами дорогоцінного металу, не заявила про його отримання. Про це повідомляла місцева асоціація виробників та продавців дорогоцінних металів (AFCMP). До війни Швейцарія була одним із найбільших імпортерів російського золота. У січні з росії туди було ввезено 4 тонни, а в грудні 2021 року взагалі рекордні 4,6 тонни.