Швейцарія слідом за ЄС схвалила шостий пакет санкцій проти рф

15:16 10 червня Київ, Україна

Швейцарія не входить до ЄС, але вирішила вести щодо агресора таку саму санкційну політику, схваливши шостий пакет санкцій Євросоюзу проти росії.



Санкції набудуть чинності 11 червня о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Про це повідомляється на сайті уряду Швейцарії. До шостого пакету санкцій входять такі основні обмеження:

заборона на купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії. Поетапна відмова від російської нафти займе 6 місяців для сирої нафти та 8 місяців для продуктів нафтопереробки; ембарго не стосується трубопровідної нафти;





заборона надання послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) для ще трьох російських кредитних установ та одного білоруського банку - це Сбербанк росії, Московський кредитний банк, Россельхозбанк, ББРР;





зупинка мовлення трьох російських державних телеканалів - Росія РТР/РТР Планета, 24 Росія, Міжнародний ТВ Центр.

Також Швейцарія вирішила запровадити «фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну ще для 100 осіб».



Це громадяни росії та білорусі - військовослужбовці, представники політичних кіл, бізнесмени, особи, які займаються поширенням дезінформації, як вважають у Швейцарії.