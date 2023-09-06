Швейцарія посилила санкції проти росії

Швейцарія приєдналася до 11 пакету санкцій ЄС проти росії, метою якого є запобігання обходу санкцій державою-агресором.
Про це повідомили у пресслужбі Федеральної ради країни.
Відтак нові обмежувальні заходи набирають чинності 16 серпня о 18:00.
Санкції містять заборону на експорт товарів подвійного призначення і тих, які сприяють військовому і технологічному розвитку росії, 87 компаніям, зокрема фірмам з третіх країн, які постачали ці товари в рф.
Крім того, буде розширено перелік товарів, на експорт яких поширюється заборона на електронні компоненти та прекурсори хімічної зброї.
Продаж прав інтелектуальної власності та комерційних таємниць росії тепер заборонено. Це робиться для того, щоб заборонені до постачання в рф товари не вироблялися в росії.
Заборона на транзит через росію поширюється і на інші товари, такі як авіаційне паливо та паливні присадки, а також товари, придатні для використання в авіаційній або космічній промисловості.
У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або офіційній валюті ЄС, громадянам та організаціям росії. Продаж цінних паперів російським громадянам та організаціям заборонено незалежно від валюти.
Федеральна рада також прийняла можливості, передбачені Європейським Союзом для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з росії.
Про це повідомили у пресслужбі Федеральної ради країни.
Відтак нові обмежувальні заходи набирають чинності 16 серпня о 18:00.
Санкції містять заборону на експорт товарів подвійного призначення і тих, які сприяють військовому і технологічному розвитку росії, 87 компаніям, зокрема фірмам з третіх країн, які постачали ці товари в рф.
Крім того, буде розширено перелік товарів, на експорт яких поширюється заборона на електронні компоненти та прекурсори хімічної зброї.
Продаж прав інтелектуальної власності та комерційних таємниць росії тепер заборонено. Це робиться для того, щоб заборонені до постачання в рф товари не вироблялися в росії.
Заборона на транзит через росію поширюється і на інші товари, такі як авіаційне паливо та паливні присадки, а також товари, придатні для використання в авіаційній або космічній промисловості.
У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або офіційній валюті ЄС, громадянам та організаціям росії. Продаж цінних паперів російським громадянам та організаціям заборонено незалежно від валюти.
Федеральна рада також прийняла можливості, передбачені Європейським Союзом для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з росії.
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