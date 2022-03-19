Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС. Японія пообіцяла позбавити Росію пільгового режиму торгівлі

15:43 16 березня Київ, Україна

Влада Швейцарії слідом за Євросоюзом ввела санкції щодо 197 росіян і дев'яти компаній з Росії. Тепер список санкцій Швейцарії повністю відповідає списку ЄС, повідомляється на сайті уряду країни.



Під обмеження, зокрема, потрапили російські «олігархи та великі бізнесмени», уточнює уряд. Серед них – підприємці Роман Абрамович, Андрій Мельниченко, Дмитро Пумпянський та його син Олександр, Дмитро Мазепін та його син Микита, Михайло Полубояринов, а також гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст.



Їхні активи у Швейцарії будуть заморожені, їм самим буде заборонено в'їзд на територію країни.



У свою чергу уряд Японії анонсував розширення експортних та фінансових обмежень щодо РФ, у тому числі запровадження заборони на експорт розкоші та відкликання режиму найбільшого сприяння у торгівлі.



Крім того, влада країни має намір розширити список санкцій «російської еліти», у тому числі «наближених» до президента РФ Володимира Путіна, чиї активи будуть заморожені.