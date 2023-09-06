Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України

17:31 30 серпня Київ, Україна

Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи у травні цього року Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України.



Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.



Зазначається, що на засіданні 30 серпня 2023 року швейцарська Федеральна рада вирішила, що Швейцарія приєднається до Реєстру збитків України – бази даних, що містить докази та інформацію про шкоду, завдану Україні збройною агресією російської федерації.

"Це членство наголошує на підтримці Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції відновлення України 2022 року в Лугано", — йдеться у повідомленні.

Членство Швейцарії в Реєстрі збитків України незабаром буде офіційно затверджено Радою Європи.