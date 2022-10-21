Швейцарія надасть Україні пів мільярда на розвиток цифровізації

12:54 21 жовтня Київ, Україна

Швейцарія виділить пів мільярда гривень на розвиток цифровізації.



Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



Міністерство цифрової трансформації та Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю країн у сфері цифрової трансформації.



За ним Швейцарія додатково виділить 15 млн франків у рамках Програми EGAP. Ці кошти буде використано для розвитку нових цифрових послуг та сервісів, необхідних для українців під час повномасштабної війни.

"За підтримки цієї Програми Мінцифри вже створила портал та програму Дія, запустила багато важливих сервісів та послуг, серед яких - COVID-сертифікати, єМалятко, єПідтримка тощо", - розповіли у відомстві.

Генеральна директорка Швейцарського агентства розвитку та співробітництва (SDC) Патриція Датчане зазначила, що вони й надалі планують посилювати партнерство з Україною та підтримувати наші цифрові ідеї та проєкти.