Швейцарія представлятиме інтереси України у росії

Україна та Швейцарія досягли принципової домовленості про представлення українських інтересів на території росії.
Про це повідомили у МЗС.
Про це повідомили у МЗС.
Відповідне доручення відомству надав президент України.
Як пояснюють українські дипломати, вибір на користь Швейцарії було зроблено через великий досвід виконання таких функцій.
При цьому у відомстві стверджують, що згоду на представлення інтересів України в росії має надати сторона, що приймає.
Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії у росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві у москві – відділ грузинських інтересів.
Українське МЗС також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в російській федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в москві.
При цьому Україна не розірвала консульські відносини з росією – згідно зі статтею 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.
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