Швейцарія представлятиме інтереси України у росії

07:40 11 серпня Київ, Україна

Україна та Швейцарія досягли принципової домовленості про представлення українських інтересів на території росії.



Про це повідомили у МЗС.





Відповідне доручення відомству надав президент України.

"Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені з тимчасово захоплених російською армією українських міст і сіл, у тому числі діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють українські дипломати, вибір на користь Швейцарії було зроблено через великий досвід виконання таких функцій.

"Ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - кажуть у МЗС.

При цьому у відомстві стверджують, що згоду на представлення інтересів України в росії має надати сторона, що приймає.



Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії у росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві у москві – відділ грузинських інтересів.



Українське МЗС також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в російській федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в москві.



При цьому Україна не розірвала консульські відносини з росією – згідно зі статтею 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.