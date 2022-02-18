Швеція хоче стати посередником у вирішенні ситуації в Білорусі

11:29 27 вересень Київ, Україна

Швеція, як і багато країн, не може бути байдужою до подій, що відбуваються в Білорусі. Під час політичних дебатів на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен виступив із закликом до влади Білорусі почати діалог з опозицією та зупинити репресії проти свого народу.

"Швеція стурбована ситуацією в Білорусі після виборів 9 серпня, які не були ні вільними, ні чесними. Наростальні репресії проти мирних демонстрантів, журналістів і лідерів опозиції неприпустимі", - сказав Левен.

За його словами, Швеція "солідарна з білоруським народом в його прагненні реалізувати свої основні демократичні права".

"Ми продовжуємо закликати білоруське керівництво припинити репресії та почати справжній діалог з опозицією. Ми готові сприяти такому діалогу", - додав прем'єр.

Левен підкреслив, що Швеція у 2021 році візьме на себе головування в ОБСЄ, головним пріоритетом якого буде "робота над врегулюванням конфліктів".

Нагадаємо, що раніше Швеція не визнала Лукашенка президентом Білорусі. Олександр Лукашенко відповідальний за насильство та репресії проти опозиції й мирних протестувальників, заявили в шведському МЗС.

Своєю чергою Мінськ заявив про спробу підриву державного ладу зовнішніми силами. Мінськ відчуває зовнішнє втручання після спроби нав'язати "кольорову революцію", заявив глава МЗС Білорусі.