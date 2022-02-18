Швеція хоче стати посередником у вирішенні ситуації в Білорусі

Швеція, як і багато країн, не може бути байдужою до подій, що відбуваються в Білорусі. Під час політичних дебатів на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен виступив із закликом до влади Білорусі почати діалог з опозицією та зупинити репресії проти свого народу.
За його словами, Швеція "солідарна з білоруським народом в його прагненні реалізувати свої основні демократичні права".
Левен підкреслив, що Швеція у 2021 році візьме на себе головування в ОБСЄ, головним пріоритетом якого буде "робота над врегулюванням конфліктів".
Нагадаємо, що раніше Швеція не визнала Лукашенка президентом Білорусі. Олександр Лукашенко відповідальний за насильство та репресії проти опозиції й мирних протестувальників, заявили в шведському МЗС.
Своєю чергою Мінськ заявив про спробу підриву державного ладу зовнішніми силами. Мінськ відчуває зовнішнє втручання після спроби нав'язати "кольорову революцію", заявив глава МЗС Білорусі.
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