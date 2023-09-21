Швеція цього року передала Україні 10 танків Strv 122 та навчила екіпажі.

18:48 21 вересня Київ, Україна

Цього року Швеція передала Україні 10 танків Strv 122 та забезпечила підготовку екіпажів.

Про це повідомили у четвер, 21 вересня, представники Сил оборони Швеції.
"Ми надали їм (українцям) все необхідне: якісну техніку та навчання. Ми бажаємо їм всього найкращого у боротьбі за звільнення своєї країни", - наголосив начальник Оперативного відділу штабу шведської армії Матс Людвіг.

Танки Strv 122, які належали шведським збройним силам понад 30 років, тривалий час служили у механізованих бригадах Швеції. Ці машини представляють модифікацію німецьких танків Leopard 2A5, володіючи більш потужною бронею та покращеною системою керування вогнем порівняно з оригіналом.