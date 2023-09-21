Швеція цього року передала Україні 10 танків Strv 122 та навчила екіпажі.

Цього року Швеція передала Україні 10 танків Strv 122 та забезпечила підготовку екіпажів.
Про це повідомили у четвер, 21 вересня, представники Сил оборони Швеції.
Про це повідомили у четвер, 21 вересня, представники Сил оборони Швеції.
Танки Strv 122, які належали шведським збройним силам понад 30 років, тривалий час служили у механізованих бригадах Швеції. Ці машини представляють модифікацію німецьких танків Leopard 2A5, володіючи більш потужною бронею та покращеною системою керування вогнем порівняно з оригіналом.
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