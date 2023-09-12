Швеція розгляне можливість передачі Україні винищувачів Gripen

15:28 12 вересня Київ, Україна

Уряд Швеції найближчим часом доручить Збройним силам вивчити можливість передачі Україні винищувачів Gripen.



Про це повідомляє Ekot із посиланням на джерела.



Зазначається, що уряд хоче отримати інформацію про те, як надання літаків Україні вплине на обороноздатність Швеції та наскільки швидко держава зможе отримати нові Gripen як компенсацію.



Крім того, уряд має визначити, як відбуватиметься підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу на літаках.



Винищувачі JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen – винищувач четвертого покоління, який виготовляє компанія Saab. Перший політ – 1988 рік, за сім років Gripen став на озброєння армії Швеції. Крім цієї країни, ці винищувачі експортували до Чехії, Угорщини, ПАР та Таїланду.



Через особливості конструкції літака - він, як і Eurofighter Typhoon спроєктований за схемою "качка", Gripen має підвищену маневровість, але через це ним важче керувати. Розробники заявляють його як багатоцільовий літак - він може одночасно вести бій, спостерігати та ділитися даними з іншими літаками. Його система радіолокації може виявляти повітряні цілі на відстані 120 кілометрів, а наземні - на відстані 70 км.



Озброєння Gripen - авіаційна гармата, також він може нести керовані та некеровані авіабомби та ракети класів "повітря-земля" та "повітря-повітря".