Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги

Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України.
Про відповідне рішення було оголошено у пресрелізі Міністерства фінансів та Міністерства оборони на офіційному урядовому порталі.
Остання зі згаданих зброї - це одноразові протитанкові гранатомети, більш відомі під назвою Bofors AT4. Раніше Швеція передала Україні багаторазові гранатомети Carl Gustaf. За допомогою одного з них висадили в повітря танк Т-90М "Прорив".
У тому ж таки пресрелізі Швеція оголосила, що пожертвує 60 мільйонів шведських крон (понад $6 мільйонів) у фонд НАТО, створений для підтримки Збройних сил України. А ще 100 мільйонів виділять на підтримку нашої країни у цивільній сфері. Ймовірно, тут маються на увазі гуманітарні питання та проблеми біженців.
У тому ж таки пресрелізі Швеція оголосила, що пожертвує 60 мільйонів шведських крон (понад $6 мільйонів) у фонд НАТО, створений для підтримки Збройних сил України. А ще 100 мільйонів виділять на підтримку нашої країни у цивільній сфері. Ймовірно, тут маються на увазі гуманітарні питання та проблеми біженців.
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