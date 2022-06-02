Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги

18:18 02 червня Київ, Україна

Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України.

Про відповідне рішення було оголошено у пресрелізі Міністерства фінансів та Міністерства оборони на офіційному урядовому порталі.

"Шведські збройні сили мають можливість резервувати певне оборонне обладнання на обмежений період часу. Уряд пропонує передати Україні додаткове оборонне обладнання у вигляді протикорабельних ракет типу Robot 17, снайперських гвинтівок AG 90 та боєприпасів до них, а також 5000 додаткових Pansarskott 86", - йдеться у пресрелізі.

Остання зі згаданих зброї - це одноразові протитанкові гранатомети, більш відомі під назвою Bofors AT4. Раніше Швеція передала Україні багаторазові гранатомети Carl Gustaf. За допомогою одного з них висадили в повітря танк Т-90М "Прорив".



У тому ж таки пресрелізі Швеція оголосила, що пожертвує 60 мільйонів шведських крон (понад $6 мільйонів) у фонд НАТО, створений для підтримки Збройних сил України. А ще 100 мільйонів виділять на підтримку нашої країни у цивільній сфері. Ймовірно, тут маються на увазі гуманітарні питання та проблеми біженців.