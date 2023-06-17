Швеція планує навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen

18:22 16 червня Київ, Україна

Шведський уряд оголосив про новий пакет військової підтримки України, в рамках якого передбачено навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.



Інформація про це опублікована на офіційному сайті уряду Швеції у п'ятницю, 16 червня.



Згідно з повідомленням, загальна вартість цього 12-го пакету допомоги Україні становить приблизно 250 млн шведських крон (близько 23,6 млн доларів США). Швеція виділила 140 млн крон до міжнародного фонду Великобританії, кошти якого будуть використані для навчання та закупівлі оборонного обладнання для України, включаючи ракети з далеким радіусом дії.



Крім того, шведський уряд виділяє 90 млн крон до Цільового фонду комплексної допомоги Україні від НАТО для закупівлі оборонного обладнання, палива, медичного обладнання та обладнання для військової підготовки. Цей пакет також передбачає підтримку у зміцненні та модернізації оборонних інституцій та інституцій безпеки в Україні.



В рамках цієї ініціативи шведські військові проведуть ознайомлювальну підготовку українських пілотів та авіаційно-технічного персоналу щодо використання винищувачів JAS 39 Gripen.