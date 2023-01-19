Швеція передасть Україні близько 50 БМП CV90 та кілька САУ «Archer»

12:51 19 січня Київ, Україна

Уряд Швеції оголосив про плани передати Україні 50 бойових машин піхоти CV90 та колісних 155-мм гаубиць Archer. САУ Archer є одними з найкращих та сучасних у світі.

Про це на брифінгу повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

За його словами, Швеція надішле Україні до 50 БМП CV90, неназвану кількість САУ Archer, а також протитанкові системи NLAW. Він зазначив, що навчання українських бійців на системах має відбутися протягом кількох місяців.

"Очікуваний ефект від цього пакету полягає в тому, щоб краще озброїти Україну для наземних боїв. Згадані платформи призначені для наземних бойових дій", - сказав міністр.

Йонсон заявив, що САУ Archer стане добрим доповненням до тих систем, які вже є в Україні.



Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також наголосив, що західні демократії не втратить своєї єдності, як на це розраховує росія.

"Велика підтримка з боку США та інших країн абсолютно необхідна. Єдність між США та ЄС була такою ж важливою, як і єдність усередині ЄС", — резюмував він.

Військовий експерт і головний редактор Defence Express Олег Катков заявив, що САУ Archer, які Швеція готується передати Україні, є одними з найновіших, найреволюційніших САУ у принципі. Ці установки абсолютно автоматизовані.



САУ було створено безпосередньо за концепцією контрбатарейної боротьби та ведення бою за принципом маневр – вогонь – маневр. Це озброєння може вийти на позицію, здійснити серію з трьох-чотирьох пострілів та виїхати з місця ведення пострілу ще до того, як перший снаряд вибухне на позиціях ворога.



Він додав, що ця техніка наводиться за лічені секунди і починає вести вогонь по позиціях супротивника майже одразу після того, як зупинилася.