Швеція відправить Україні військову допомогу майже на $200 млн

Швеція надішле Україні 14-й пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда крон (199 мільйонів доларів), що складається переважно з артилерійських боєприпасів. Також Швеція розглядає можливість відправлення винищувачів.

Про це заявив міністр оборони країни Пал Йонсон, повідомляє Reuters. На пресконференції Йонсон повідомив, що збройні сили мають доповісти до 6 листопада про можливість відправлення винищувачів Jas Gripen до України після того, як уряд попросив їх оцінити це питання. За його словами, з міркувань внутрішньої безпеки Швеції необхідно стати членом НАТО, перш ніж вона зможе відмовитись від винищувачів.

JAS 39 Gripen – винищувач четвертого покоління, який виготовляє компанія Saab. Перший політ - 1988 рік, за сім років Gripen став на озброєння армії Швеції. Крім цієї країни, ці винищувачі експортували до Чехії, Угорщини, ПАР та Таїланду.



Через особливості конструкції літака – він, як і Eurofighter Typhoon спроєктований за схемою "качка", Gripen має підвищену маневровість, але через це ним важче керувати. Розробники заявляють його як багатоцільовий літак - він може одночасно вести бій, спостерігати та ділитися даними з іншими літаками. Його система радіолокації може виявляти повітряні цілі на відстані 120 кілометрів, а наземні - на відстані 70 км.



Озброєння Gripen - авіаційна гармата, також він може нести керовані та некеровані авіабомби та ракети класів "повітря-земля" та "повітря-повітря".