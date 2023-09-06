Швеція оголосила про надання військової допомоги Україні на $314 млн

15:42 15 серпня Київ, Україна

Влада Швеції анонсувала надання 13-го пакету військової допомоги Україні на суму $314 млн. У пакет входять боєприпаси, запасні частини для техніки та інше обладнання.

"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для кількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", – йдеться у повідомленні.

Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Наразі уряд отримує дозвіл на продаж у США ракет Rb 99 (AMRAAM), які потім будуть передані в дар Україні.

"Загальна вартість 13 пакетів підтримки становить приблизно 3,4 млрд шведських крон (близько $314 млн). Пакет підтримки також містить компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат та витрат на охорону", - додали в уряді.

Також зазначається, що після ухвалення цього пакету допомоги Швеція надасть Україні понад 20 млрд крон (понад $1,8 млрд) військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії.