Швеція оголосила про надання військової допомоги Україні на $314 млн

Влада Швеції анонсувала надання 13-го пакету військової допомоги Україні на суму $314 млн. У пакет входять боєприпаси, запасні частини для техніки та інше обладнання.
Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Наразі уряд отримує дозвіл на продаж у США ракет Rb 99 (AMRAAM), які потім будуть передані в дар Україні.
Також зазначається, що після ухвалення цього пакету допомоги Швеція надасть Україні понад 20 млрд крон (понад $1,8 млрд) військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії.
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