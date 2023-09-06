Швеція не передасть Україні винищувачі Gripen через потребу у власній обороні

Шведська сторона зараз не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки вони потрібні для власної оборони.
Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає The Guardian.
Прем'єр наголосив на важливості наявності винищувачів Gripen для забезпечення безпеки своєї країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає The Guardian.
Прем'єр наголосив на важливості наявності винищувачів Gripen для забезпечення безпеки своєї країни.
Проте він не виключив можливості передачі винищувачів Україні в майбутньому.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі