Швеція не передасть Україні винищувачі Gripen через потребу у власній обороні

16:00 21 серпня Київ, Україна

Шведська сторона зараз не планує передавати Україні винищувачі Gripen, оскільки вони потрібні для власної оборони.



Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає The Guardian.



Прем'єр наголосив на важливості наявності винищувачів Gripen для забезпечення безпеки своєї країни.

"Ми спрямуємо всі зусилля на підтримку власної авіації, але наразі немає планів щодо передачі шведських літаків Україні", - зазначив Крістерссон.

Проте він не виключив можливості передачі винищувачів Україні в майбутньому.