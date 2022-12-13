Швеція направить в Україну кошти для відновлення зруйнованих шкіл та лікарень

11:13 13 грудня Київ, Україна

Уряд Швеції надасть Україні ще 600 мільйонів шведських крон (понад 55 млн євро).



Про це повідомляє SVT.



За словами міністра співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохана Форсселла, ці кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.



Зазначається, що деталі пакета допомоги будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі.