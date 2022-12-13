Швеція направить в Україну кошти для відновлення зруйнованих шкіл та лікарень

Уряд Швеції надасть Україні ще 600 мільйонів шведських крон (понад 55 млн євро).
Про це повідомляє SVT.
За словами міністра співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохана Форсселла, ці кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.
Зазначається, що деталі пакета допомоги будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі.
Про це повідомляє SVT.
За словами міністра співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохана Форсселла, ці кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.
Зазначається, що деталі пакета допомоги будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі.
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