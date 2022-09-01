Швеція хоче обмежити видачу віз росіянам замість повної заборони

Шведський уряд хотів би запровадити обмеження, а не припинити видачу віз росіянам. Про це в інтерв'ю Шведському радіо заявив міністр міграції Андерс Ігеман.
За його словами, повне припинення видачі віз росіянам може призвести до помилок.
З 18 серпня Естонія припинила видавати шенгенські візи громадянам росії. У республіку можна в'їхати лише за візою, виданою іншою країною ЄС. 9 серпня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що відвідування Європи — це не право, а привілей, і закликала до припинення видачі туристичних віз росіянам. 28 липня Естонія припинила видачу громадянам росії тимчасової посвідки на проживання та віз для навчання.
До цього шенгенські візи росіянам перестали оформляти Чехія, Латвія та Литва. Данія та Нідерланди припинили видавати короткострокові візи. Фінляндія заявила про те, що скоротить видачу туристичних віз громадянам росії з 1 вересня вдесятеро. При цьому Німеччина виступила проти заборони на видачу віз громадянам росії. Після рішень та закликів деяких країн представниця Єврокомісії Анітта Хіппер вкотре заявила, що Євросоюз не повністю припинятиме видачу шенгенських віз росіянам. Їх продовжать видавати з гуманітарних міркувань.
До цього шенгенські візи росіянам перестали оформляти Чехія, Латвія та Литва. Данія та Нідерланди припинили видавати короткострокові візи. Фінляндія заявила про те, що скоротить видачу туристичних віз громадянам росії з 1 вересня вдесятеро. При цьому Німеччина виступила проти заборони на видачу віз громадянам росії. Після рішень та закликів деяких країн представниця Єврокомісії Анітта Хіппер вкотре заявила, що Євросоюз не повністю припинятиме видачу шенгенських віз росіянам. Їх продовжать видавати з гуманітарних міркувань.
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