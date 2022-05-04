Штраф, в'язниця або виправні роботи. ВРУ зареєструвала законопроєкт про можливі покарання за брехню в декларації

Штраф, в'язниця або виправні роботи. ВРУ зареєструвала законопроєкт, який передбачає наявність покарання за надання неправдивої інформації в декларації про доходи.
Текст проєкту закону № 4460-д оприлюднений на сайті парламенту.
Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за неправдиве декларування в залежності від суми, на яку реальні доходи чиновника відрізняються від тих, що він вніс до декларації.
- якщо різниця складе від 218 900 грн до 1 094 000 грн, чиновника чекає адміністративна відповідальність;
- якщо різниця становитиме від 1 094 000 грн до 8 756 000 грн, чиновника покарають штрафом в сумі від 42 500 грн до 51 000 грн або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, а також позбавлять права обіймати певні посади на строк до 3 років;
- якщо різниця буде більш як 8 756 000 грн, покаранням стане штраф на суму від 51 000 грн до 85 000 грн, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, а також винного позбавлять права обіймати певні посади на строк до 3 років;
- а якщо чиновник вирішить взагалі не подавати декларацію, то або заплатить штраф від 42 500 грн до 51 000 грн, або вирушить на громадські роботи тривалістю від 150 до 240 годин і також позбудеться права обіймати певні посади протягом 3 років.
Автори законопроєкту пропонують, щоб всі справи про неправдиві декларації розслідувало НАБУ, а рішення за ними виносив Вищий антикорупційний суд.
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