Шторм-Z: російські військові формують підрозділи із ув'язнених на Луганщині

09:09 13 вересня Київ, Україна

На північній частині окупованої території Луганської області російські військові формують підрозділи під назвою "Шторм-Z" у польових таборах, переважно з-поміж ув'язнених.

Про це заявив Роман Власенко, начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації (РВА), в ефірі телеканалу, 12 вересня.



Він конкретизував, що такі формування загарбники утворюють у Старобільському районі Луганської області, де ув'язнені проходять підготовку близько тижня. Після цього їх направляють на передові позиції, де вони використовуються у штурмах за підтримки механізованих підрозділів регулярної армії.



Власенко наголосив, що ці ув'язнені набираються для участі у так званих "м'ясних штурмах", що було характерно для дій ватажка приватної військової компанії "Вагнер". Цей процес охоплює підготовку, залучення авіації і подальше використання піхоти в атаках, прикритих механізованими підрозділами збройних сил росії.



Також голова РВА зазначив, що наразі на окупованій території Луганської області загарбники не мають браку боєприпасів.