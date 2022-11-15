Штати розглядають можливість передати Україні модифіковані сучасні БПЛА Gray Eagle

Американське військове керівництво досліджує можливість передачі Україні модифікованих сучасних безпілотників Gray Eagle, у яких буде вилучено чутливі технології та компоненти.
Про це у понеділок, 14 листопада, повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників в адміністрації та Конгресі США.
Про це у понеділок, 14 листопада, повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників в адміністрації та Конгресі США.
Зокрема, розглядається можливість внесення змін до технічних налаштувань та видалення окремих компонентів..
Інший офіційний представник підтвердив, що в Армії США вивчаються питання щодо можливості внесення таких змін до конструкції безпілотника, виготовленого компанією General Atomics, відомого під кодовою назвою MQ-1C Gray Eagle.
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