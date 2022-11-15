Штати розглядають можливість передати Україні модифіковані сучасні БПЛА Gray Eagle

08:39 15 листопада Київ, Україна





Про це у понеділок, 14 листопада, повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників в адміністрації та Конгресі Американське військове керівництво досліджує можливість передачі Україні модифікованих сучасних безпілотників Gray Eagle, у яких буде вилучено чутливі технології та компоненти.Про це у понеділок, 14 листопада, повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників в адміністрації та Конгресі США

"Сполучені Штати розглядають, як можна модифікувати смертоносний дрон. Зміни, які зроблять менш небезпечними будь-які можливі втрати цих дронів з їхніми чутливими технологіями, можливо, підвищать ймовірність того, що Україна отримає їх", - зазначили чиновники.



Зокрема, розглядається можливість внесення змін до технічних налаштувань та видалення окремих компонентів..

"Проте ці речі вимагають часу і є досить складними", - зазначив один із співрозмовників.

Інший офіційний представник підтвердив, що в Армії США вивчаються питання щодо можливості внесення таких змін до конструкції безпілотника, виготовленого компанією General Atomics, відомого під кодовою назвою MQ-1C Gray Eagle.