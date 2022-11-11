Штати планують купити снаряди у Південній Кореї для постачання в Україну

11:32 11 листопада Київ, Україна

У рамках конфіденційної домовленості зі США Південна Корея вперше поставить озброєння, які можуть використовувати українські сили для захисту від російського вторгнення.

Як розповіли The Wall Street Journal американські чиновники, знайомі з умовами угоди, США придбають 100 000 снарядів, які будуть поставлені Україні. Цього вистачить на кілька тижнів інтенсивних боїв.



Йдеться про снаряди калібром 155 мм. США ще у травні почали постачати Україні гаубиці M777 із цифровою системою управління вогнем, у яких використовуються такі боєприпаси. Українські військові одразу назвали ці гаубиці дуже ефективними, вони дозволили скоротити розрив у бойовій могутності з російськими військами.



Але інтенсивні бойові дії в Україні та активна військова допомога США призвели до значного скорочення боєзапасів на американських складах.



Росія випускає загалом близько 20 тисяч артилерійських снарядів на день, Україна - від 4000 до 7000 снарядів, сказав NBC високопоставлений американський військовий.

«Україні буде потрібна значна кількість артилерійських боєприпасів. Швидкість їхнього використання у цій війні дуже висока», — додав він.

Південна Корея раніше заявляла, що не постачатиме Україні летальну зброю, тобто спрямовану на знищення живої сили противника. Досі, незважаючи на прохання Києва, постачання обмежувалося бронежилетами, касками, ковдрами та ліками (на загальну суму $3,5 млн).

«Ми надаємо Україні гуманітарну допомогу та надаємо мирну підтримку на знак солідарності з міжнародною спільнотою, але ніколи — летальну зброю чи щось подібне», — заявив у жовтні президент країни Юн Сок Йоль.

Надсилання снарядів через США дозволить Кореї не порушити свої публічні обіцянки і при цьому допомогти Вашингтону, який є її головним союзником у протистоянні з КНДР, пише WSJ. Останніми місяцями напруженість на Корейському півострові зросла, оскільки Північна Корея провела кілька випробувань крилатих і балістичних ракет.



Крім того, Білий дім нещодавно заявив, що КНДР почала постачати артилерійські снаряди росії, постачання йдуть через треті країни, зокрема, на Близькому Сході та Північній Африці.



Міністри оборони Південної Кореї та США зустрічалися на початку листопада та остаточно домовилися про проведення угоди, пише WSJ. Вона допоможе Вашингтону продовжувати постачання Україні, не скорочуючи власні запаси 155-мм снарядів, які ще у серпні впали до рівня, який почав викликати занепокоєння у Пентагоні. Наразі ситуація із запасами сильно погіршилася, сказали газеті американські чиновники.



Після публікації WSJ Міністерство оборони Південної Кореї випустило заяву, повідомивши, що місцева компанія справді веде переговори зі США щодо продажу 155-мм снарядів. Але позиція уряду щодо постачання летальної зброї Україні не змінилася, йдеться у заяві: «Переговори ведуться на умовах, що США будуть кінцевим споживачем».



Влітку Польща, яка раніше відправила Україні 240 танків Т-72 радянського виробництва, підписала договір про закупівлю у Південній Кореї танків, гаубиць, ракетних комплексів та винищувачів на $5,8 млрд.