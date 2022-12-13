Штати передали Україні енергообладнання на загальну суму 13 млн доларів

США направили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури на загальну суму $13 млн.
Про це у вівторок, 13 грудня, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних офіційних представників США.
У допомогу будуть включені трансформатори, блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання, інше обладнання.
Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що цього тижня з Америки вилетять ще два літаки з таким обладнанням.
До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, що країна працює з G7, Євросоюзом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку для надання Україні допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури.
Про це у вівторок, 13 грудня, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних офіційних представників США.
У допомогу будуть включені трансформатори, блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання, інше обладнання.
Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що цього тижня з Америки вилетять ще два літаки з таким обладнанням.
До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, що країна працює з G7, Євросоюзом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку для надання Україні допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі