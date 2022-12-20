Штати передадуть Україні новий пакет допомоги

20:10 20 грудня Київ, Україна

У рамках нового пакету військової допомоги Україні США мають намір передати електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби.



Про це йдеться у кількох американських чиновників.



Згадані електронні засоби поєднують системи навігації та глобального позиціонування та можуть бути пристосовані до бомб різної ваги та розмірів для створення так званих об'єднаних боєприпасів прямого удару (JDAM).



Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати лінії оборони російських сил чи інші великі цілі. "Розумні бомби" зможуть вражати цілі на відстані близько 24 кілометрів - тобто не в глиб території росії, підкреслює CNN.



Джерела каналу не уточнили, скільки комплектів електронного обладнання та який саме тип JDAM отримає Україна, та зазначили, що новий пакет американської військової допомоги очікується вже цього тижня.



CNN зазначає, що українській авіації потрібно буде знайти спосіб запускати JDAM із застарілих літаків радянських часів, як це було у разі протирадіаційних ракет HARM американського виробництва.



Раніше інформацію про передачу Україні комплектів для "розумних бомб" повідомило видання The Washington Post.



Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати готують черговий пакет військової допомоги для України, в якому будуть присутні засоби протиповітряної оборони.



