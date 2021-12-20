Штати схвалили продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні ще на рік

Штати схвалюють прийняття Постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні до 31 березня 2022 року.
Про це сказано в повідомленні посольства США в Twitter.
Про це сказано в повідомленні посольства США в Twitter.
Нагадаємо, деякі країни-члени ОБСЄ блокували продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців, однак 31 березня Постійна рада ОБСЄ досягла консенсусного рішення.
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