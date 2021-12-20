Штати схвалили продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні ще на рік

15:33 31 березень Київ, Україна





Про це сказано в повідомленні посольства Штати схвалюють прийняття Постійною радою ОБСЄ консенсусного рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні до 31 березня 2022 року.Про це сказано в повідомленні посольства США в Twitter.

"США вітають продовження мандата СММ ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відіграє важливу роль в Україні, здійснюючи безпосереднє спостереження за ходом конфлікту. Ми знову закликаємо надати доступ СММ до всієї території України, включаючи Крим", - підкреслило посольство США.



Нагадаємо, деякі країни-члени ОБСЄ блокували продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців, однак 31 березня Постійна рада ОБСЄ досягла консенсусного рішення.