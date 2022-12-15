Штати мають намір передати на український фронт комплекти для "розумних" бомб - ЗМІ

Адміністрація президента США планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби", здатні з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлених американських чиновників.
Комплекти містять глобальні пристрої позиціонування для забезпечення точності і можуть бути приєднані до різних видів зброї, створюючи те, що Пентагон називає об'єднаними боєприпасами прямого ураження (Joint Direct Attack Munition або JDAM).
Американські військові застосовують цю технологію на бомбах вагою до 2000 фунтів (907 кг), зазвичай використовуючи її з бомбардувальниками та винищувачами.
Поки невідомо, чи схвалив президент Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні.
Українські військово-повітряні сили покладаються переважно на застарілі радянські літаки МіГ, і Пентагон шукає шляхи їхньої модернізації.
Адміністрація Байдена раніше надала Україні інше сучасне озброєння, включаючи високошвидкісні протирадіаційні ракети повітряного базування, або HARM для посилення здатності України завдавати повітряних ударів.
Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона на допомогу Україні у відбитті вторгнення російських військ, надаючи новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлених американських чиновників.
Комплекти містять глобальні пристрої позиціонування для забезпечення точності і можуть бути приєднані до різних видів зброї, створюючи те, що Пентагон називає об'єднаними боєприпасами прямого ураження (Joint Direct Attack Munition або JDAM).
Американські військові застосовують цю технологію на бомбах вагою до 2000 фунтів (907 кг), зазвичай використовуючи її з бомбардувальниками та винищувачами.
Поки невідомо, чи схвалив президент Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні.
Українські військово-повітряні сили покладаються переважно на застарілі радянські літаки МіГ, і Пентагон шукає шляхи їхньої модернізації.
Адміністрація Байдена раніше надала Україні інше сучасне озброєння, включаючи високошвидкісні протирадіаційні ракети повітряного базування, або HARM для посилення здатності України завдавати повітряних ударів.
Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона на допомогу Україні у відбитті вторгнення російських військ, надаючи новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі