Штаб партії Кернеса: мер Харкова переобраний на третій термін

19:21 27 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними паралельного підрахунку голосів "Блок Кернеса - Успішний Харків", мер Харкова переобраний на третій термін.

Геннадій Кернес досі перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Останній раз його бачили на публіці 23 серпня.



За підрахунками представників політсили, чинного мера Харкова Геннадія Кернеса переобрали на третій термін з результатом 60,1% голосів.



Найближчим конкурентом Кернеса в день голосування виявився нардеп фракції ОПЗЖ Олександр Фельдман, який набрав 14,44%, а третє місце посів глава Харківської ОДА і кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер з 7,2%.



У партії повідомили і результати голосування до Харківської міської ради:

"Блок Кернеса - Успішний Харків" - 37,98%;

ОПЗЖ - 20,9%;

"Європейська Солідарність" - 8,98%;

"Слуга народу" - 8,75%;

"Партія Шарія" - 6,54%;

"Блок Світличної "Разом!"- 6,14%.

У Харківську обласну раду, за інформацією штабу партії Кернеса, проходять такі партії: