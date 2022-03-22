Штаб партії Кернеса: мер Харкова переобраний на третій термін

Згідно з даними паралельного підрахунку голосів "Блок Кернеса - Успішний Харків", мер Харкова переобраний на третій термін.
Геннадій Кернес досі перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте". Останній раз його бачили на публіці 23 серпня.
За підрахунками представників політсили, чинного мера Харкова Геннадія Кернеса переобрали на третій термін з результатом 60,1% голосів.
Найближчим конкурентом Кернеса в день голосування виявився нардеп фракції ОПЗЖ Олександр Фельдман, який набрав 14,44%, а третє місце посів глава Харківської ОДА і кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер з 7,2%.
У партії повідомили і результати голосування до Харківської міської ради:
- "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 37,98%;
- ОПЗЖ - 20,9%;
- "Європейська Солідарність" - 8,98%;
- "Слуга народу" - 8,75%;
- "Партія Шарія" - 6,54%;
- "Блок Світличної "Разом!"- 6,14%.
У Харківську обласну раду, за інформацією штабу партії Кернеса, проходять такі партії:
- "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 34,77%;
- ОПЗЖ - 21,32%;
- "Слуга народу" - 12,66%;
- "Блок Світличної "Разом!"- 12,15%;
- "Європейська Солідарність" - 8,01%.
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