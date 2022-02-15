"Шпигунство" на користь України: окупанти в Криму засудили політв'язня Яцкіна

15:05 21 травень Київ, Україна

Підконтрольний російській окупаційній владі «Верховний Суд Криму» виніс незаконний вирок ще одному українцеві.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що так званий "Верховний Суд Криму" засудив громадянина України Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі за нібито збір і передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії.

Про це вона написала в своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні в черговий раз підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Верховний Суд Криму" виніс незаконний вирок громадянину України Івану Яцкіну за сфабрикованою кримінальною справою за нібито "збір і передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії". Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, і після закінчення терміну до 1 року обмеження волі адміністративного нагляду", - написала Денисова.

Також вона зазначила, що цей вирок є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади щодо громадян України, які вільно висловлюють проукраїнську позицію в окупованому Криму.



Крім цього, вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на незаконне судилище і посилити тиск на РФ для захисту прав громадян, що залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму.