Шотландія та Уельс готові розмістити 4 тисячі українських біженців

07:08 19 березня Київ, Україна

Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти чотири тисячі біженців з України в рамках програми Homes for Ukraine.

Про це йдеться у спільній заяві урядів Шотландії та Уельсу.



Програма Homes for Ukraine передбачає, що біженці можуть домовитися про розміщення з фізичними або юридичними особами, але Великобританія не бере участі в процесі.



Проте країни самі ініціювали державну допомогу для українців, домовившись, що Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс – тисячу.



За останніми оцінками агентства ООН з міграції, близько 6,5 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями і 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну Росії.