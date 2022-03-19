Шотландія та Уельс готові розмістити 4 тисячі українських біженців

Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти чотири тисячі біженців з України в рамках програми Homes for Ukraine.
Про це йдеться у спільній заяві урядів Шотландії та Уельсу.
Програма Homes for Ukraine передбачає, що біженці можуть домовитися про розміщення з фізичними або юридичними особами, але Великобританія не бере участі в процесі.
Проте країни самі ініціювали державну допомогу для українців, домовившись, що Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс – тисячу.
За останніми оцінками агентства ООН з міграції, близько 6,5 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями і 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну Росії.
Програма Homes for Ukraine передбачає, що біженці можуть домовитися про розміщення з фізичними або юридичними особами, але Великобританія не бере участі в процесі.
Проте країни самі ініціювали державну допомогу для українців, домовившись, що Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс – тисячу.
За останніми оцінками агентства ООН з міграції, близько 6,5 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями і 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну Росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі